Hükümetten muhalefete Kanal İstanbul ve mega projeler hakkında cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her yerinde projelerin devam ettiğini açıkladı. Kanal İstanbul ve Türkiye'ye damga vuran birçok projeye karşı çıkan muhalefeti hedef alan Altun, "Böylesi yatırımları ancak Türk milletinin geleceği için hayali, ideali, vizyonu olanlar yapabilir" dedi.

Başkan Erdoğan önderliğinde Türk milletine verilen projeler için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefete Kanal İstanbul konusunda cevap verdi.

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DURMAYACAĞIZ"

Türk milletine verilen sözü yerine getirmek için çalışmalara devam edildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.

Daha güçlü bir Türkiye için çalışmaların durmadan devam edeceğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde heyecanla yeni projeler peşinde koşuyoruz. Çünkü bu millete sözümüz var. Çünkü büyük hedeflerimiz var. Daha güçlü Türkiye için durmayacağız!" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL MESAJI

AK Parti'nin Türkiye için hazırladığı mega projeleri Yaptırmayacağız" diyerek engellemeye çalışan muhalefeti hedef alan Altun, "oyunlarını ibretle izliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnşallah Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar vesilesi projeler zincirine muhteşem bir halka olarak eklenecektir. Elbette, devrim niteliğindeki böylesi yatırımları ancak Türk milletinin geleceği için hayali, ideali, vizyonu olanlar yapabilir. Bugüne kadar bu ülkenin menfaatine olan ne varsa "Yaptırmayacağız" diye karşı çıkanların, dünyaya örnek olacak böyle muazzam bir eserin de yolunu kesme girişimlerini, zihinleri bulandırma oyunlarını ibretle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

"BOĞAZ'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti için Türk milleti için yapılan her projeye karşı çıkan muhalefetin iddialarını yalanlayan Altun, 'depremleri tetikleyecek' iddialarına ÇED raporuyla cevap verdi.

Altun, "Kanal İstanbul'un Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da vurguladığı gibi, Kanal İstanbul projesi çevre hassasiyeti en üst düzeyde gözetilerek tasarlandı. Son derece şeffaf ve geniş katılımlı bilimsel bir süreçle oluşturulan ÇED raporu esasında projeyi hedef alan bütün iddialara cevap veriyor. ÇED raporu, Kanal projesi sonucunda İstanbul'un susuz kalacağı, canlı yaşamının olumsuz etkileneceği ve projenin depremi tetikleyeceği iddialarını çürütüyor ve bunların negatif algı yaratma çabaları olduğunu gözler önüne seriyor. Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir. Kanal İstanbul, 82 milyon vatandaşımızın ve 16 milyon İstanbullunun geleceğinin projesidir. İnanıyorum ki bu proje gerçekleştiğinde tarihe ve coğrafyaya bir mühür olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.