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Bakan Süleyman Soylu'dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
SOYLU'DAN MUHALEFETE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

İçişleri Bakanı , 'un marmaradaki depremleri tetikleyeceğini iddia ederek vatandaşları korku içine sürüklemeyen muhalefete cevap verdi. Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsizdir" dedi.

İçişleri Bakanı , Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

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