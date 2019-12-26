Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." dedi. Bakan Kurum ayrıca, "Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğunu, önlemlerin alındığının ve son şeklinin ÇED raporuna verilmesi konusu yer almaktadır. İBB de toplantıya katılmış, imza atmıştır." dedi.