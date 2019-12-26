Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için kritik bir hamleye imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile mutabakata varmıştı.

Başkan Erdoğan, Libya tarafından davet geldiğinde, davete icabet dileceğini dile getirmişti.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.