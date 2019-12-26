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Libya, Türkiye’den askeri destek talep etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
LİBYA, TÜRKİYE’DEN ASKERİ DESTEK TALEP ETTİ

Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, 'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için kritik bir hamleye imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ile mutabakata varmıştı.

Başkan Erdoğan, Libya tarafından davet geldiğinde, davete icabet dileceğini dile getirmişti.

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul ve Libya açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ KANAL İSTANBUL VE LİBYA AÇIKLAMASI

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