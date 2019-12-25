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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a gidiyor! Örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
ÖRTÜ YANGINLARI 5 İLÇE VE 17 NOKTADA DEVAM EDİYOR

'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ederken, yangınlarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere ve Ormanı Bakanı 'nin bugün Trabzon'a gideceği bildirildi.

Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, ve , Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda şuana kadar 100 hektarın üzerinde arazi zarar gördü.

Çıkan yangınların ardından Tarım ve Ormanı Bakanı , incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Bakan Pakdemirli'nin hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile 'dan Trabzon'a gelmek üzere hareket ettiği ve bugün öğleden sonra Trabzon'da olacağı belirtildi.

Samsun'daki 13 yangın kontrol altına alındı SAMSUN'DAKİ 13 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığından yangın açıklaması İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YANGIN AÇIKLAMASI
Trabzon'da çıkan yangın 100 yıllık hatıraları kül etti TRABZON'DA ÇIKAN YANGIN 100 YILLIK HATIRALARI KÜL ETTİ

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