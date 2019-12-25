25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Gelen son dakika haberine göre; sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 3'ü kararı verildi.

Yurt içerisinde 'ye yöneli operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son dakika gelimesine göre; sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü kararı verildi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE OPERASYON

Hava Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen büyük operasyon sonrasında bir son dakika haberi daha geldi Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1'i teğmen, 34'ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35'i aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.

ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON

merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2013'TEKİ İDARİ YARGI SINAVI

2013 FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN