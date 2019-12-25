Son dakika: Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon

Yurt içerisinde FETÖ'ye yöneli operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son dakika gelimesine göre; 2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE OPERASYON

Hava Kuvvetleri'nde gerçekleştirilen büyük operasyon sonrasında bir son dakika haberi daha geldi Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1'i teğmen, 34'ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35'i aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.

ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2013'TEKİ İDARİ YARGI SINAVI

2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.