Rüşvete okul kılıfı! Belgeler ortaya çıktı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO ikiz kuleleri için istenen rüşveti “Zaten eski planda okul sözü vermiş. Görüşmedeki meclis üyeleri ‘Abi bunu bile yapamamışsın’ diyor. İstinaf dilekçesi de ben toplantıdayken verilmiş. Geri çektik” sözleriyle savundu.

CHP'li eski milletvekili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet skandalı ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. "Okul yapımı kılıfı " altında CHP'li meclis üyelerinin para istediğini, "Okul izin isterken zorla isteme yok ki." sözleriyle doğrulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Togo İkiz Kulelerle ilgili temyiz dilekçesini hukuk müşavirinin verdiğini ve soruşturma açması üzerine dilekçeyi geri çektiğini öne sürdü. CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün sık sık gündeme getirdiği " 28 dakika sonra istinaf dilekçesi niye geri çekildi " sorusuna topu hukuk müşaviri Saraynaz Karahan'a atarak cevap veren Yavaş böylece sorumluluktan kaçtı. Köşeye sıkışan CHP yönetimi de olayı kapatmak için çabalıyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak önceki akşam skandalla ilgili olarak " Bu mesele artık bizim için noktalanmıştır. Genel hukuk ve parti içi hukuk süreci işlemektedir" sözleriyle olayı örbas etmeye çalıştı. Rüşvet olayını açıklamakta zorlanan Belediye Başkanı Yavaş da kendisine sorulan soruları üste kapalı cevaplarla geçiştirerek, kendisinin işin içinde olmadığı izlenimi vermeye çabalıyor. Açıklama yaptıkça da yeni soru işaretlerini gündeme getiriyor.Yavaş kendisine yöneltilen, İşadamı Aygün'den " 25 milyon lira rüşvet istendi mi? sorusunu cevaplarken, üç meclis üyesinin istediği paranın okul yapımı ile ilgili olduğunu ileri sürdü. Yavaş," Benden okul için istediler' diyor. Okul için isterken zorla isteme yok ki. Zaten eski plan notunda 32 derslik bir okul yapacağına söz vermiş. 'Abi bunu bile yapmamışsınız' diyorlar " sözleriyle ," Okul kılıflı" para istemeyi" doğruladı.



TOPU MÜŞAVİRE ATTI

Yavaş, inşaatın usulüne uygun yapıldığına yönelik temyiz dilekçesinin verildikten 28 dakika sonra çekilmesinin sorumluluğunu ise 1.hukuk müşavirine atan Yavaş, "Biz o gün belediye meclisi toplantısındaydık. 1. Hukuk Müşavir vekili Saraynaz Karahan, istinafa temyiz için başvuruyor. Benim meclis toplantısından gelir gelmez bilgim oluyor. Yanımda tanıklar var, ağzıma geleni saydırdım, 'Sen benim talimatımı nasıl yerine getirmezsin, tersine davranırsın' diye. Hemen anında görevden alıyorum ve anında da teftişe sevk ediyorum. O da o korkuyla gidiyor, istinaftan vazgeçiyor. Hukuk müşaviri hakkında soruşturma devam ediyor " ifadelerini kullandı. Yavaş, böylece topu başkasına atarak sorumluluktan kurtulmaya çalıştı. ANKARA



'KENDİLERİ RESMİ ORTAYA KOYUYOR ZATEN'

AK PARTI'NİN önceki gün yapılan MYK toplantısında bazı üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili rüşvet skandalını ve CHP'de yaşananları gündeme getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu bizi ilgilendirmiyor. Bir parti içindeki tartışmaları takip edeceğiz ancak bizi ilgilendiren tarafı yok. Kendileri yeteri kadar resmi ortaya koyuyor zaten" dedi.





3 SAAT 50 DAKİKA...

25 MİLYON liralık rüşvet skandalında en karanlık anlar 13 Aralık'ta 15.35-17.25 arasında yaşandı.

Saat 15.35: Sinan Aygün'ün ofisine gelen CHP'li belediye meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, Aygün'den 25 milyon lira istedi. Aygün teklifi reddetti.

Saat 16.57: Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu, Aygün'ün mağdur olduğu gerekçesiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi yazdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan, istinaf yolundan vazgeçilmesine yönelik "Acele" başlıklı bir dilekçe hazırladı. Dilekçede "İstinaf yoluna gidilmesiidaremiz aleyhine ek külfet getirecektir" ifadeleri yer aldı.

Saat 17.25: Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu bu kez Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne "Ekte sunulan Başkanlık Olur'u ile istinaf kanun yoluna başvurma talebimizden feragat etmekteyiz" ifadelerinin yer aldığı bir dilekçe sundu.





NE DEĞİŞTİ DE GERİ ÇEKİLDİ?

Sinan Aygün, Şehir Plancıları Odasının açtığı davanın bir üst mahkemeye taşındığını ve davanın kazanıldığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de Mimarlar Odasınca açılan davayı bir üst mahkemeye taşıması gerektiğini söylemişti.

Aygün, davanın tarafının kendisi olmadığını ileri sürerek, şunları söylemişti:

"Kamu kurumunun aleyhine olan bir davada, kamu kurumunun bu işi sonuna kadar götürmesi lazım. Mansur Yavaş'ın o karara 20 gün içerisinde itiraz etmesi ya da etmemesi lazım. 30 günlük süre ayın 13'ünde doluyor. 13'ün de bu görüşmeler oluyor, adamlar geliyor gidiyor. Burada geliş gidiş görüntüleri var. 'Ne olur bunu istinafa götürün.' diyoruz. Yetmiyor, saat 16'da Mansur Yavaş'ın özel kalemine dilekçe veriyorum. Dilekçe sert bir dilekçe. Dilekçede, bu davayı ben kaybetmiyorum, ruhsatımı veren sizsiniz, çok büyük tazminat ödersiniz, büyük bedel ödersiniz, bu parayı alırım ben diyorum. Saat 17'de süre bitiyor, durdular durdular, saat 16.57'de UYAP'tan girdiler, istinafa başvurdular. Saat 17.25'te yani 28 dakika sonra geri çekme dilekçesi veriyorlar. 28 dakikada ne değişti?"





3 SAAT İFADE VERDİ

CHP eski milletvekili Sinan Aygün Mansur Yavaş ve CHP'li belediye meclis üyeleriyle ilgili suç duyurusuna istinaden savcılığa ayrıntılı ifade verdi. Aygün savcılık talimatıyla rüşvet görüşmesine dair ses kaydı ve görüntülerin de alınabileceğini söyledi.

Sabah