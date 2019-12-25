Başkan Erdoğan vatandaşın eleştirisine hak verdi! 'Değiştirin' talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında son günlerde tartışılan ve bazı mağduriyetlerin yaşanmasına neden olan "Değerli Konut Vergisi" düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesini istedi.
Değeri 5 milyon ve üzeri konutlar için uygulamaya giren binde 3 ila binde 10 oranında ek vergi ödenmesini öngören "Değerli Konut Vergisi" düzenlemesinde yeni bir adım atılıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gece yapılan AK Parti MYK toplantısının büyük bölümünü, Değerli Konut Vergisi ile ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalar oluşturdu. MYK üyeleri söz alarak, değerli konut tespitindeki kriterler, öngörülen vergi, miras yoluyla vatandaşa geçen konutlara çıkarılan verginin yüksekliği ve gelir durumu düşük mükelleflerin durumunu gündeme getirdi. MYK üyeleri, bir konutla ilgili olarak, daha ayrıntılı olarak değerlendirme yapılması ve değer biçilmesi gerektiğini belirterek İstanbul'da vatandaşlara yapılan tebligatlardan örnekler verdi. MYK üyeleri, "Dedesinden miras kalmış, ev eski, emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. İtirazlar, mahkemelerle birlikte daha fazla karışıklık çıkacak. Kamuoyunda 'Varlık vergisi' olarak algılandı. Yasa bu amaçla çıkarılmasa da, algı böyle oluştu" görüşünü dile getirdi.
ERDOĞAN İTİRAZLARA HAK VERDİ: YENİDEN DÜZENLENSİN TALİMATI
MYK üyelerinin gündeme getirdiği tartışmalar ve endişelere hak veren Başkan Erdoğan, Değerli Konut Vergisi uygulamasının gerekirse bir yıl ertelenmesini ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Erdoğan, "100-150 bin vatandaşı etkileyecek deniyordu. Ama anladığımız kadarıyla bu rakamdan daha fazla insanı ilgilendiriyor. Bu konuya yeniden eğilelim. Gerekirse uygulamayı bir yıl erteleyelim. Bu süre içinde, daha derli toplu ve hakkaniyetleri düzenleme yapalım. Vatandaşın mağdur olması düşünülemez" dedi.
CHP'DEKİ RÜŞVETİ İZLİYORUZ
AK Parti MYK toplantısında, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile CHP eski Milletvekili Sinan Aygün arasındaki "Rüşvet" tartışması da gündeme geldi. MYK üyeleri bu konudaki görüşlerini dile getirirken, Erdoğan "Gelişmeleri takip edeceğiz ama bu konu bizim dışımızda" değerlendirmesini yaptı. Başkan Erdoğan, "Kendileri resmi yeterince ortaya koyuyor zaten. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok, bizi ilgilendiren tarafı yok" diye de ekledi.
"LİBYA İLE ANLAŞMA MENFAATLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan, TBMM'den geçen Türkiye ile Libya arasındaki iki ayrı mutabakat muhtıralarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Her iki anlaşmanın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği yönündeki tartışmalar konusunda "Libya'dan henüz bu konuda bir talep yok. Olursa, değerlendirmemizi yapar, kararımızı veririz" dedi.
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