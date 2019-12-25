Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
26 Aralık Perşembe Kahramanmaraş okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde? İlde yaşayan vatandaşlar Kahramanmaraş kar tatili hakkında araştırma yapıyor. Kahramanmaraş okullar tatil mi sorusu için ilde yaşayan öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Kahramanmaraş Valiliği tarafından merakla beklenen tatil açıklaması yapıldı. Peki, Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde? İşte yanıtı!
Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde? 26 Aralık Kahramanmaraş okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Kahramanmaraş okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kahramanmaraş Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitimde aksamalar yaşanacak. Peki, 26 Aralık Perşembe Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
KAHRAMANMARAŞ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacak.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bu akşamdan itibaren bölgemizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor"denildi
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