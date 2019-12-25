Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…

26 Aralık Adana yarın okullar tatil mi? Adana okullar tatil mi sorusuna binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Adana Valliliği MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Adana yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Adana'da yoğun yağış etkisini sürdürürken, dün metrekareye düşen 147 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Felaketin yaşandığı Adana’da yarın okullar tatil mi? İşte, 26 Aralık Perşembe Adana okul tatili hakkında merak edilenler…

26 Aralık Adana'da okullar tatil mi? Adana yarın okullar tatil mi sorusu gündeme oturdu. İlde yaşayan binlerce öğrenci ve veliler Adana yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 26 Aralık Perşembe günkü okul tatil haberi için gözler Adana Valiliği'ne çevrildi. Adana'da yaşanan yoğun sağanak yağş hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı sulama kanalları taşarken kent merkezlerindeki çeşitli mahallelerde su baskınları yaşandı. Peki, 26 Aralık Adana'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği'nden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Tatil açıklaması yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ADANA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Adana'da yoğun yağış etkisini sürdürürken, dün metrekareye düşen 147 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, bazı yolların, cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Bazı sulama kanalları taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kent merkezindeki çeşitli mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, 1963 yılından bu yana yağış kayıtlarının tutulduğu Adana'da, uzun yıllar, aralık ayı yağış ortalaması 121 kilogram ölçüldü.

Kayıt tutulan zaman diliminde bugüne kadar günlük en yüksek yağış, 22 Eylül 2015'te 129 kilogram olarak ölçülürken, dün metrekareye düşen 147 kilogramlık yağışla 56 yılın en yüksek miktarına ulaşıldı. Yıllık yağış ortalamasının, 648 kilogram olduğu ilde, son iki günde merkez ilçelerde metrekareye ortalama 249 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de sağanak öncesinde "turuncu uyarı" yayınladığı bildirildi.

Öte yandan, sağanaktan etkilenen 8 kişinin hastanelere başvurduğu, tedavisi süren bu vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında dün sabah saatlerinde kriz merkezi oluşturuldu. İlgili tüm kamu kurumu temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla oluşturulan 3 komisyonda, hızlı kararlar alınıp olaylara müdahale edilmesi için gerekli işlemler yapıldı. Ekipler, hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de sağanak nedeniyle oluşan hasarın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle akşamdan bu yana enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin ilçeye elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştığı Tufanbeyli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi de yaşanıyor.