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Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu! Hüsniye Kaya'nın evlat zaferi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
DİYARBAKIR'DA NÖBET TUTAN BİR ANNE DAHA EVLADINA KAVUŞTU! HÜSNİYE KAYA'NIN EVLAT ZAFERİ!

Son dakika haberine göre, 'da Diyarbakır İl Binası'nda nöbet tutan Hüsniye Kaya'nın, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı, 'nın elinden kurtarıldı.

detaylar gelecek...

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