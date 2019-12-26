Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu! Hüsniye Kaya'nın evlat zaferi!
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Son dakika haberine göre, Diyarbakır'da HDP Diyarbakır İl Binası'nda nöbet tutan Hüsniye Kaya'nın, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı, PKK'nın elinden kurtarıldı.detaylar gelecek...
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