Son dakika: Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?
Son dakika haberi: Olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.
KAYSERİ'NİN SARIZ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.
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