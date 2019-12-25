26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle gözler Ankara Valiliği kar tatili açıklamalarına çevrildi. İlde yaşayan binlerce öğrenci ve veli Ankara’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara için kar alarmı verilmişti. Peki, Ankara kar tatili var mı? İşte yanıtı…

26 Aralık Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de aksamalar yaşanabiliyor. Ankara'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Ankara kar tatili haberlerini sorguluyor. Ankara Valiliği veya MEB açıklamaları merak ediliyor. İşte, 26 Aralık Perşembe Ankara okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (26 ARALIK)

Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.

ADANA'DAN TATİL HABERİ

Adana'nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için ilimiz Yüreğir İlçesi Farabi Anadolu Lises, Doğakent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adı geçen okullarımız haricindeki tüm okullarımızda eğitim- öğretime devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisi altına giriyor, bugünden itibaren etkisini artıracak olan soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları hızla düşerken hafta sonu yurdun önemli bir kısmında beyaz örtü oluşacak.

Yarından itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonu soğumanın etkisiyle kar da etkili olduğu alanı genişletecek. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek.

Soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkileyecek. Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşerken, şehir genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.