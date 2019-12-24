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Rusya: Libya ve diğer konularda iş birliği için Türkiye ile mutabık kaldık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! TÜRKİYE İLE ANLAŞTIK

Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin 'da yaptığı görüşmeden sonra krizi konusunda ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ve heyetleri arasında konusunda yapılan görüşmelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Rusya, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

MUTABIK KALDIK

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin´in ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Federasyonu Mikhail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından, her iki tarafın da Libya krizinin çözülmesinde muhtemel işbirlikleri de dahil olmak üzere temaslara devam edilmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

Türkiye-Libya arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı TÜRKİYE-LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
İsrail'den küstah Türkiye-Libya açıklaması İSRAİL'DEN KÜSTAH TÜRKİYE-LİBYA AÇIKLAMASI
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'dan son dakika Türkiye açıklaması LİBYA BAŞBAKANI FAYİZ ES-SERRAC'DAN SON DAKİKA TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Türkiye hamlesi! LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ'NDEN TÜRKİYE HAMLESİ!

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