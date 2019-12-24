Rusya: Libya ve diğer konularda iş birliği için Türkiye ile mutabık kaldık
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmeden sonra Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Türkiye ve Rusya heyetleri arasında Libya konusunda yapılan görüşmelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Rusya, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
MUTABIK KALDIK
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin´in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov başkanlığındaki Rus heyeti ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından, her iki tarafın da Libya krizinin çözülmesinde muhtemel işbirlikleri de dahil olmak üzere temaslara devam edilmesinde mutabık kaldığı belirtildi.
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