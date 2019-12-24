Türkiye-Libya arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazete'de yayımlandı.
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