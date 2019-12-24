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Türkiye-Libya arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
TÜRKİYE-LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA RESMİ GAZETE'DE

ile arasında imzalanan "Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" Başkan imzasıyla resmi gazete'de yayımlandı.

ile arasında imzalanan "Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" Başkan imzasıyla resmi gazete'de yayımlandı.

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