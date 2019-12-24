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İsrail'den küstah Türkiye-Libya açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
İSRAİL'DEN KÜSTAH TÜRKİYE-LİBYA AÇIKLAMASI

'de bir televizyon kanalına konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, - arasındaki anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Katz, "Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Israel Katz, ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşma, İsrail'den Avrupa'ya taşımak için 'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

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"SAVAŞ GEMİLERİNİ..."

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."

Cumhurbaşkanı 'ı "hasım" olarak gördüklerini söyleyen Katz, "Ancak İsrail de üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. " dedi.

Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

İsrail’den Türkiye’ye son dakika “hazırız” mesajı! İsrail basınından çarpıcı iddia İSRAİL’DEN TÜRKİYE’YE SON DAKİKA “HAZIRIZ” MESAJI! İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA

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