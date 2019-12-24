İsrail'den küstah Türkiye-Libya açıklaması
İsrail'de bir televizyon kanalına konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye-Libya arasındaki anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Katz, "Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi.
Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşma, İsrail'den Avrupa'ya doğal gaz taşımak için Akdeniz'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.
"SAVAŞ GEMİLERİNİ..."
İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz şunları kaydetti:
"Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hasım" olarak gördüklerini söyleyen Katz, "Ancak İsrail de NATO üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. " dedi.
Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor.
Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 22 yangın sonrası kriz masası oluşturuldu
- Bağcılar'da maskeli 2 kişi dehşet saçtı
- Galatasaray'a Falcao müjdesi
- 60 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?
- 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
- 'Mahalle maçı kuralları' sorusu sosyal medyayı salladı!
- İzmir'deki su kesintisi vatandaşı perişan etti
- Tokat'ta çıkan fırtına ağaçları kökünden söktü
- Çankırı'da tır kazası: 2 ölü 2 yaralı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstek Vakfı kimin? İstek Vakfı sahibi kimdir? İstek Vakfı’nda taciz skandalı!
- Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy’a sosyal medyada büyük destek!
- Milli Piyango’da ortak bilet dönemi! Milli Piyango ortak bilet nedir?
- Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
- 23 Aralık Masterchef final haftası eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayı kmdir?
- Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Masterchef final puan durumu!
- Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
- "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?
- 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?