Adalar Kaymakamlığından, itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusu
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı "Ruam" hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.Ayrıntılar geliyor...
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