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Adalar Kaymakamlığından, itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
105 AT İTLAF EDİLMİŞTİ! FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberine göre; "Ruam" hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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