72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kesmişti! Karar verildi...

Son dakika haberine göre; Mersin'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen Mehmet Şenol tutuklandı.

Mersin'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen Mehmet Şenol, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kıyımın yapıldığı bölge ise yeniden ağaçlandırılacak.

NE OLMUŞTU?

Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacı kesilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulunmuştu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığını gören orman muhafıza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen şüpheli Mehmet Şenol hakkında tutanak hazırlamıştı.

Kesilen ağaçların Kuyuluk Orman Deposu'na nakledileceği belirtilirken, sahanın iş makineleriyle sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikileceği ve çevresinin dikenli tel ile çevrileceği bildirildi.