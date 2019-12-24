24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kesmişti! Karar verildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
ORMANLIK ALANDAKİ AĞAÇLARI KESMİŞTİ! KARAR VERİLDİ...

Son dakika haberine göre; 'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen tutuklandı.

'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen , sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kıyımın yapıldığı bölge ise yeniden ağaçlandırılacak.

NE OLMUŞTU?

Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacı kesilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulunmuştu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığını gören orman muhafıza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen şüpheli Mehmet Şenol hakkında tutanak hazırlamıştı.

Kesilen ağaçların Kuyuluk Orman Deposu'na nakledileceği belirtilirken, sahanın iş makineleriyle sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikileceği ve çevresinin dikenli tel ile çevrileceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN