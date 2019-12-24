Karadeniz'deki orman yangınlarını PKK üstlendi

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de onlarca ayrı noktada başlayan ve 2 gündür birçok bölgede devam eden orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi. Kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diyen PKK'lı grup geçtiğimiz yaz aylarında Ege’de çıkan orman yangınlarını da üstlenmişti.

Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarında yer alan habere göre Trabzon'da 22 ayrı noktada ormanlık alanı PKK'lı teröristler ateşe verdiği ortaya çıktı.

ALÇAKÇA İFADELER

Kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diyen PKK'lı grup Trabzon'un bütün ilçelerinde eylem gerçekleştirdik açıklaması yaptı. Türkiye'ye karşı alçak ifadeler kullanılan açıklamada çok sayıda evin tahrip edildiği belirtildi. Açıklamada, "İnisiyatifimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Trabzon ilinin tüm ilçelerinde Ormanlık Alanlar eş zamanlı 'Ateşten Eylem' kapsamına alınmıştır. Eylemde 10 ev imha olmuş ve eylem büyüyerek yayla evlerine doğru ilerlemektedir. Faşist soykırım, sömürge sistemi kül olana kadar bu ateş sönmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR



Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.