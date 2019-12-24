Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 7-8 Aralık tarihinde yapılan AÖL sınavları için gözler MEB tarafından yapılacak sınav sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyurulacak ve Açıköğretim Liseleri öğrenci giriş ekranı sayfasından öğrenilebilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

7-8 Aralık AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Liseyi dışarıdan okuyan binlerce kişi Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösterdi. Açık lise olarak da bilinen AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden açıklanacak AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanması olası tarihleri!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların yılbaşından önce bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyordu. 2019-2020 MEB iş takvimine göre AÖL sonuçlarının 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanması planlanıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi'nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez).

Açık Öğretim Lisesi sınavları yılda 3 kez olmak üzere cumartesi günü 2 oturum, pazar günü ise tek oturum halinde yapılmaktadır. Öğrenciler sınavına gireceği dersleri öğrenci sayfasından kendileri seçmektedir. Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. 2018- 2019 Öğretim Yılı için geçerli olan AÖL ders geçme notu 45 puandır.