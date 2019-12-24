24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.12.2019

Trabzon'da 11 ilçedeki 37 ayrı noktada orman yangını çıktı |Son dakika gelişmesi

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada yangınlar kontrol altına alınamadı.

Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor.

YANGINLARDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Şu ana kadar bu yangınlardan yaklaşık 30'u ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, yangınlar neticesinde üç ilçede 6 ev zarar gördü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda 100 hektarlık alan ile 10 hektarlık fındıklık zarar gördü. AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarının rüzgarlı ve sıcak havaya denk gelmesi ile çıktığı bildirildi. Camilerden ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapılarak bahçe temizliği sırasında ateş yakmamaları istenirken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trabzon'da 11 ilçedeki 37 ayrı noktada orman yangını çıktı
Trabzon'da 11 ilçedeki 37 ayrı noktada orman yangını çıktı
Çıkan yangın 100 yıllık hatırayı kül etti
Çıkan yangın 100 yıllık hatırayı kül etti
Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu
Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu
Sele kapılan otomobildeki kayıp iki kişi kurtarıldı
Sele kapılan otomobildeki kayıp iki kişi kurtarıldı
Uçakta panik anları! Herkes kusmaya başladı
Uçakta panik anları! Herkes kusmaya başladı
Aradan 26 yıl geçti şimdi de İzmir! İşte arşivlerden çıkan gerçek
Aradan 26 yıl geçti şimdi de İzmir! İşte arşivlerden çıkan gerçek
Sele kapılan çocuk korku dolu o anları anlattı
Sele kapılan çocuk korku dolu o anları anlattı
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar
Sel sularına kapılan çocuğu son anda kurtardılar
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı
İzmir'de vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç
İzmir'de vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç
Vurduğu domuzun saldırısına uğradı
Vurduğu domuzun saldırısına uğradı
Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada
Yanındaki kadını döven kişiye dayak kamerada
Daha Fazla Video Göster