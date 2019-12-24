Ceren’in katili Özgür Arduç'ın akıl sağlığı yerinde çıktı
Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç'un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.
MUAYENEDEN GEÇİRİLDİ
Özgür Arduç, dünkü bu mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden sabah saatlerinde cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.
RAPOR ÇIKTI
Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.
İŞLEMLERİN ARDINDAN TEKRAR VAN'A GÖNDERİLDİ
Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van'a gönderildi.
3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.
Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van'a gönderildi.
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