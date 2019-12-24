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Başkan Erdoğan, Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV'İ KUTLADI

Başkan , 58. dolayısıyla 'i telefonla aradı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan , Azerbaycan 'i telefonla aradı.

BAŞARI VE SAĞLIK DİLEDİ

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

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