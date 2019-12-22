Ahmet Davutoğlu ve ekibinin darbe toplantısı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta deviremeyeceği anlayan kaos lobisi Ahmet Davutoğlu üzerinden yeni planlarını devreye soktu. Gazeteci Süleyman Özışık katıldığı bir televizyon programında Davutoğlu’nun ekibi tarafından darbe toplantısı yapıldığını anlattı. Özışık, "Ahmet Bey’in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen bir toplantıya çağırıldım. ‘Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin değil misin?’ diye sordular" dedi. Toplantıda vesayet rejimine karşı duran gazetecilerin de hedef alındığını belirten Özışık, “Cumhurbaşkanı’nın yakınındaki bütün yazar takımını lağvedeceğiz, itibarsızlaştıracağız” dediğini aktardı. Davutoğlu ve ekibinin ihanet planlarına başbakanlığı döneminde başladığı bir kez daha ortaya çıktı.
Gazeteci Süleyman Özışık, katıldığı bir canlı yayın programında Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"REİS DÖNEMİ BİTİYOR HOCA DÖNEMİ BAŞLIYOR!"
Özışık, Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde kendisini bir toplantıya davet ettiğini söyleyerek, "Bunu katıldığım bütün televizyon programlarında söyledim. Yazılarımda da yazdım. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, Ahmet Bey'in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen bir toplantıya çağırıldım. 'Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin değil misin?' diye sordular" ifadelerini kullandı.
"Sizin amacınız nedir" diye sorduğunu dile getiren Özışık, "Cumhurbaşkanı'nın yakınındaki bütün yazar takımını lağvedeceğiz, itibarsızlaştıracağız" dediklerini aktardı.
DAVUTOĞLU SABAH YAZARLARINI HEDEF ALMIŞ!
Kendisine söylenen isimleri de açıklayan Özışık, "İsimleri de söyleyeyim. Haşmet Babaoğlu, Engin Ardıç, Hilal Kaplan, Cemil Barla, Melih Altınok ve birkaç yazar daha. Bunların ipi çekilecek." İfadelerini kullandı.
"TOPLANTIYA KATILANLAR GAZETE KURDU PELİKANCI DİYOR"
Özışık şöyle devam etti:
Bu toplantılara katılanların tamamı da şuanda belli başlı farklı gazeteler kurdular ve Cumhurbaşkanı'na saydırıyorlar. Pelikan diyenlere bakın. Kim olduklarını anlarsınız. Bu toplantıdan sonra ben kendilerine siz aklınızı yitirmişsiniz dedim. Bundan 3 yıl önce Habertürk'te söylediğimde Davutoğlu ekibi 'yalan söylüyor, dava açacağız' diye yalanladılar. Ama dava açan olmadı.
BU AÇIKLAMALAR SONRASI GÖZLER O GAZETEYE ÇEVRİLDİ!
Süleyman Özışık'ın bu çarpıcı açıklamaları sonrası akıllara Davutoğlu'nun toplantısı sonrası kurulan Karar gazetesi geldi. Söz konusu gazete yayın hayatına başladığı günden bu yana Davutoğlu lehine ve Başkan Erdoğan'ın aleyhine yaptığı haberlerle dikkat çekmişti. Gazete aynı zamanda Sabah gazetesinin hatrı sayılır yazarları ve Başkan Erdoğan'ın etrafındaki gazeteciler için Pelikancı itirafında bulunmuştu.
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