Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen “Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni”nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, " KKTC ve Libya ile başladığımız süreçten vazgeçersek, denize girecek kıyı, olta atacak sahil bırakmayacaklar" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında düzenlenen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...
İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
-Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan "Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in havuza çekilme vesilesi ile bulunmaktayız. 4 yıl önce başladı.
2022 YILINDAN İTİBAREN HER YIL BİR DENİZALTIMIZ DAHA HİZMETE GİRECEKTİR
2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da denizlerimizde hizmette olacak. Hedefimiz milli denizaltı projemizi süratle hayata geçirmek. Denize indirme, hizmete girme törenlerinde de inşallah yine birlikte olacağız.
Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize başarıları unutturulmak istenmiştir. Hakikat sürecinin kapatılması mümkün olmadığından, milletimiz ecdadının mirasına gizli saklı okunan kitaplar, kulaktan kulağa bilgilerle sahip olmuştur.
GECİKMİŞ BİR HAK TESLİMİ PEŞİNDEYİZ
Ülkemizin izlediği politika hem kendimiz hem dostlarımız hem de tüm insanlık için gecikmiş bir hak teslimi peşindeyiz. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Libya ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu çerçevededir.
ARTIK BU SUSKUN VE ÇEKİNGEN POLİTİKAYI SÜRDÜRME LÜKSÜMÜZ YOK
Yunanistan uzunca bir süredir Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirmenin peşindeydi. İsrail'in benzer çabalarda olduğunu biliyoruz. Bizim kimsenin hakkını gasp etmek gibi niyetimiz yok. Artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok. KKTC ve Libya ile başladığımız süreçten vazgeçersek, denize girecek kıyı, olta atacak sahil bırakmayacaklar.
HAKLARIMIZA GÖZ DİKENLER MEYDANIN BOŞ OLMADIĞINI BİLSİN
Karşımızdakilerin hak hukuk adalet gibi bir dertleri yok. Haklarımıza göz dikenler meydanın boş olmadığını bilsin. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıktan yüzde 1 alacağı bir düzene razı olmayacağız. Ege'deki egemenliği kendine ait olmayan ada, adacık gibi kendileri hazırladığı projeyle ortaya çıkanlar meydanın boş olmadığını bilmeliler. Ülkemize emri vaki yapılmasına izin veremeyiz. Yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımımız yoktur.
KADDAFİ İLE BU MESELEYİ HARİTA ÜZERİNDE KONUŞMUŞ, ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARMIŞTIR
Libya ile kendi hukukumuz ya da uluslararası hukuka ayrı bir şey yoktur. 10 yıl önce bu konuda adım attık. Kitaplar, makaleler ortadadır. Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, anlayış birliğine varmıştır. Deniz yetki alanı çakışması bize bu hakkı veriyor. Mutabakat metninin hukuki düzeye ulaştırılması biraz gecikti.
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