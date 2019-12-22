Ahmet Davutoğlu ve ekibinin 'darbe' toplantısı |Video

Son dakika haberi... Gazeteci Süleyman Özışık, katıldığı bir canlı yayın programında geçtiğimiz günlerde yeni partisinin kurduğunu resmen ilan eden Ahmet Davutoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta deviremeyeceği anlayan kaos lobisi Davutoğlu üzerinden yeni planlarını devreye soktu. Gazeteci Özışık katıldığı bir televizyon programında Davutoğlu’nun ekibi tarafından darbe toplantısı yapıldığını anlattı. Özışık, "Ahmet Bey’in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen bir toplantıya çağırıldım. ‘Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin değil misin?’ diye sordular" dedi. Toplantıda vesayet rejimine karşı duran gazetecilerin de hedef alındığını belirten Özışık, “Cumhurbaşkanı’nın yakınındaki bütün yazar takımını lağvedeceğiz, itibarsızlaştıracağız” dediğini aktardı. Davutoğlu ve ekibinin ihanet planlarına başbakanlığı döneminde başladığı bir kez daha ortaya çıktı.