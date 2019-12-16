Davutoğlu ve Babacan'a kötü haber: Rakamlar açıklandı!
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurduğu dönemde, dikkat çeken bir araştırma yapıldı. 25 ilde yapılan ankete göre, vatandaşlar yeni parti kurulmasını istemiyor. Ayrıca, ankete katılanların sadece yüzde 0,7'si, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine oy vereceğini söylüyor.
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurduğu ve Ali Babacan'ın da yeni parti hazırlığında olduğu dönemde, Public Status Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından dikkati çeken bir araştırma yapıldı. 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan ankette, 25 ilde 4 bin 150 kişiye, "Bugün seçim olsa oyunuz hangi yönde olur" sorusu soruldu.
Ankete katılanların verdiği soruya, kararsızların oyları da orantılı bir şekilde dağıtıldığında; katılımcıların yüzde 42,97'si AK Parti, yüzde 24,93'ü CHP, yüzde 12,01'i MHP, yüzde 10,03'ü HDP, yüzde 7,68'i İYİ Parti cevabını yöneltirken yüzde 2,38'i siyasi tercihlerini diğer partilerden yana kullanıyor.
VATANDAŞ YENİ PARTİLERİ İSTEMİYOR
Gerçekleştirilen araştırma "Gelecek Partisi"nin tüzel kişiliğe kavuşmasının hemen ardından yapılan ilk araştırma olarak yeni partilerin nabzının vatandaşların tabanında beklentisini ölçen en güncel araştırma.
BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN ALACAĞI OY YÜZDE 0,7
Araştırmaya göre seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden yana olacağı sorusuna katılımcıların sadece yüzde 0,2'si Gelecek Partisini ve yüzde 0,5'i muhtemelen Ali Babacan başkanlığında kurulacak partiyi işaret ediyor.
CHP İTTİFAK ÖNCESİ OY ORANI SEVİYESİNDE
Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında yüzde 24,93'ü CHP yanıtını vermesi partinin millet ittifakı sayesinde yerel seçimlerde yaşadığı yükselişin geçici olduğunu ortaya koyuyor. Zira bugün seçim olması durumunda parti trendinden ayrılmayan kemik oyunu korumayı sürdürüyor.
CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 55 BANDINDA
Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında katılımcıların yüzde 42,97'sinin AK Parti ve yüzde 12,01'inin MHP yanıtını vermesi Cumhur İttifakı oy oranının toplamda 54,98 düzeyine eriştiğini gösteriyor. Bu oran 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı oy oranının yaklaşık 1 puan üzerinde.
MİLLET İTTİFAKI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Araştırmada bugün seçim olması durumunda oy tercihlerinin hangi partiden olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında katılımcıların yüzde 24,93'ünün CHP ve yüzde 7,68'inin İYİ Parti yanıtını vermesi Millet İttifakı oy oranının toplamda yüzde 32,61 düzeyine eriştiğini gösteriyor. Bu oran 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Cumhur İttifakı oy oranı ile aynı düzeyde. Bu skor HDP'nin de desteği ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakının yaşadığı yükselişin geçici olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Zira Millet İttifakı'na destek amacıyla HDP belirli büyükşehirlerde aday çıkartmamıştır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE
Bahse konu araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda oy tercihlerinin hangi adaydan olacağı sorusuna kararsızlar orantılı bir şekilde dağıtıldığında yüzde 52,38'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 27,34'ü Ekrem İmamoğlu, yüzde 8,50'si Selahattin Demirtaş, yüzde 6,84'ü Meral Akşener cevabını veriyor. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel bir seçimde bir kere daha ipi açık ara göğüsleyeceğini gösteriyor.
YENİ PARTİLER CUMHURBAŞKANLIĞINA ÇOK UZAK
Bahse konu soruya yeni partilerin gözünden bakılınca katılımcıların yüzde 0,89'u Ali Babacan, yüzde 0,3'ü Abdullah Gül, yüzde 0,2'si Ahmet Davutoğlu cevabını veriyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında Temel Karamollaoğlu'nun desteği ise sadece yüzde 1,06 düzeyinde seyrediyor. Muhtemel seçimde tercihlerini diğer adaylardan yapacaklarını belirten katılımcıların ise oranı yüzde 0,6 düzeyinde kalıyor.
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