CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı
CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Gözler Ankara'ya çevrilmişken rüşvet skandalına karışan isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı. Bu isimler FETÖ iddiasının da odağında bulunan Hüseyin Saruhan, Rahmi Bıyık ve Ayhan Atalay...İddialarda adı geçen Bülent Kuşçuoğlu ise 3 yıldır Sinan Aygün ile görüşmediğini ifade etti.
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye CHP'de yaşanan rüşvet kriziyle güne uyanırken gün içerisinde de detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Yaşanan krizle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirirken skandala karışan isimlerin de kim olduğu belli oldu Bülent Kuşçuoğlşu, Hüseyin Saruhan ve Rahmi Bıyık ve Ayhan Atalay...
İDDİALARI REDDETTİ
Bülent Kuşçuoğlu yaşanan rüsvet krizi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Nedir bu bana yönelik kampanya?S.Aygün'le üç yıldır görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Aygün'le ilgili tek kelime konuşmadım. İddia ettiği gibi Genelkurmay'da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu. Allah'a şükür hiç bir pis işe beni bulaştıramazlar" dedi.
DİĞER İSİMLER: HÜSEYİN SARUHAN, RAHMİ BIYIK VE AYHAN ATALAY
Mansur Yavaş ortasından olduğu skandal ile ilgili Bülent Kuşçuoğlu'nda bu açıklama gelirken gözler diğer iki isme çevrildi. Bu iki isim ise FETÖ suçlamasının odağında yer alan isimler Hüseyin Saruhan, 21 Eylül 2015 tarihinde Türkiye'den kaçtı. FETÖ'nün para kasası olmak ile suçlanıyor. Himmet paralarını toplayan kişi olarak biliniyor.
Rahim Bıyık ise Akın İpek ile beraber yurt dışına kaçan isim olarak biliniyor ve hala Akın İpek ile beraber halen Londra'da yaşadığı tahmin ediliyor. Bir isim daha var ki işte kilit noktada yer alıyor. Mansur Yavaş ile CHP'nin arasında bağlantıyı kuran "ATO İmamı" Ayhan Atalay...
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