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CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
CHP'DE RÜŞVET KRİZİ! İŞTE O İSİMLER...

'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Gözler 'ya çevrilmişken rüşvet skandalına karışan isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı. Bu isimler iddiasının da odağında bulunan , Rahmi Bıyık ve ...İddialarda adı geçen ise 3 yıldır ile görüşmediğini ifade etti.

eski Milletvekili katıldığı bir televizyon programında Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. CHP'de yaşanan rüşvet kriziyle güne uyanırken gün içerisinde de detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yaşanan krizle ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirirken skandala karışan isimlerin de kim olduğu belli oldu Bülent Kuşçuoğlşu, ve Rahmi Bıyık ve ...

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı CHP'DEKİ 25 MİLYON LİRALIK RÜŞVET KRİZİNDE YER ALAN İSİMLERİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İDDİALARI REDDETTİ

yaşanan rüsvet krizi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Nedir bu bana yönelik kampanya?S.Aygün'le üç yıldır görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Aygün'le ilgili tek kelime konuşmadım. İddia ettiği gibi Genelkurmay'da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu. Allah'a şükür hiç bir pis işe beni bulaştıramazlar" dedi.

CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi CHP'DE 25 MİLYONLUK RÜŞVET KRİZİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

DİĞER İSİMLER: HÜSEYİN SARUHAN, RAHMİ BIYIK VE AYHAN ATALAY

Mansur Yavaş ortasından olduğu skandal ile ilgili Bülent Kuşçuoğlu'nda bu açıklama gelirken gözler diğer iki isme çevrildi. Bu iki isim ise suçlamasının odağında yer alan isimler Hüseyin Saruhan, 21 Eylül 2015 tarihinde Türkiye'den kaçtı. FETÖ'nün para kasası olmak ile suçlanıyor. Himmet paralarını toplayan kişi olarak biliniyor.

ise Akın İpek ile beraber yurt dışına kaçan isim olarak biliniyor ve hala Akın İpek ile beraber halen 'da yaşadığı tahmin ediliyor. Bir isim daha var ki işte kilit noktada yer alıyor. Mansur Yavaş ile CHP'nin arasında bağlantıyı kuran "ATO İmamı" Ayhan Atalay...

Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR! CHP SESSİZ
Savcıların 'elimde belgeler var' diyen Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım SAVCILARIN 'ELİMDE BELGELER VAR' DİYEN SİNAN AYGÜN'Ü DİNLEMESİ LAZIM

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