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Bakanlık duyurdu! Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada 'Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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