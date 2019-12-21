Bakanlık duyurdu! Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada 'Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ot3CsiJJug— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
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