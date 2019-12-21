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Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
ŞENGÖR'DEN KANAL İSTANBUL İTİRAFI!

'nin ve dünyanın sayılı jeologları arasında gösterilen Prof. Dr. 'ün, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında ' Projesi' ile ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. Başkanı , için "100 kere ihanettir" demişti.

Ünlü Jeolog Prof. Dr. , yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler ortaya çıktı.

2011 yılında o dönem olan tarafından tanıtılan ' ' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal Projesi'ni değerlendirmişti.

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

'li Başkanı ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

Celal Şengör, 26 Eylül günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İmamoğlu'na "emrinizdeyiz" demişti.

Prof. Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti? PROF. CELAL ŞENGÖR'DEN KANAL İSTANBUL İTİRAFI! 8 YILDA NASIL DEĞİŞTİ?

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