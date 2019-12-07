Başkan Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halkbank'ı dolandırıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tartışma meselesi haline getirilen Şehir Üniversitesi konusunda "Şehir üniversitesi meselesi çıkardılar. Bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir ayağında malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversite'sinin tahsisini ben yaptım. Malum zat başbakan olunca mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır. Malum zat arsayı verdi. Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tartışma meselesi haline getirilen Şehir Üniversitesi konusunda "Şehir üniversitesi meselesi çıkardılar. Bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir ayağında malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversite'sinin tahsisini ben yaptım. Malum zat başbakan olunca mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır. Malum zat arsayı verdi. Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar." dedi.

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Başkan Erdoğan, "Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum, kim ne olduğunu yaptıklarını öğrenin diye. Ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler.

HALBANK'A TEMİNAT BİLE VERMEDİN

Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalıştılar. Banka bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında bunlar bankaya ödeme gerçekleştirmiyorlar. Bu defa da banka kendilerini devamlı olarak uyarıyor. Şuan bankaya borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar, yapılandıralım diyorlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Sen Halkbank'a teminat bile vermedin.

BİZİ ESKİ CUMHURBAŞKANI ARADI...

Bizi eski Cumhurbaşkanı aradı, dedim ki keşke benim yerimde olsaydınız. Siz bankaların nasıl battığını biliyorsunuz, dedim ki biz de kasayı boşaltamayaız ve tabi işin başından itibaren Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi. Ülker grubu bizim verdiğimiz desteklerle ilgili bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitedir. Marmara Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerindendir. Şimdi diyorlar ki Marmara Üniversitesi tüm borçları ödesin ve mütevelliyi de bırakmayız diyorlar. Biz ne oradaki akademisyenlerin ne de öğrencilerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde buradaki uygulama gibi bir uygulama yok. Çok da teferruata girmek istemiyorum burada Halkbank'ın adeta bir dolandırılması söz konusudur.

KİMİN ELİ KİMİ CEBİNDE BELLİ DEĞİL

Burası 2,5 milyar değerinde bir yer. Bunu bila bedel devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi. Hani dürüstsünüz? Dürüstlüğünüz bu ise bu ülke batmış. Allah bizi bu duruma düşürmesin.

Bu konuyla ilgili kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu işi Danıştay'a müracaatını yapan da CHP'ye yakın olan mimar ve mühendisler odasıdır. Şu anda bunları ziyaret edenler kim CHP'nin parti sözcüleri genel başkan yardımcıları. Kimin eli kimi cebinde belli değil.