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Başkan Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halkbank'ı dolandırıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONUSUNDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan , siyasi tartışma meselesi haline getirilen konusunda "Şehir üniversitesi meselesi çıkardılar. Bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir ayağında malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversite'sinin tahsisini ben yaptım. Malum zat olunca mülkiyet devrine dönüştürmüştür. 'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır. Malum zat arsayı verdi. Bunlar 'ı dolandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Başkan , 'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tartışma meselesi haline getirilen konusunda "Şehir üniversitesi meselesi çıkardılar. Bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir ayağında malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversite'sinin tahsisini ben yaptım. Malum zat olunca mülkiyet devrine dönüştürmüştür. 'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır. Malum zat arsayı verdi. Bunlar 'ı dolandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyor |Video SON DAKİKA: ERDOĞAN'DAN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: BUNLAR HALK BANKASI'NI DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR |VİDEO

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Başkan Erdoğan, "Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum, kim ne olduğunu yaptıklarını öğrenin diye. Ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Son dakika... Başkan Erdoğan açıkladı İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu SON DAKİKA... BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI "İMZALADIK BM'YE GÖNDERDİK! OYUN BOZULDU"

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler.

HALBANK'A TEMİNAT BİLE VERMEDİN

Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalıştılar. bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında bunlar bankaya ödeme gerçekleştirmiyorlar. Bu defa da banka kendilerini devamlı olarak uyarıyor. Şuan bankaya borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar, yapılandıralım diyorlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Sen Halkbank'a teminat bile vermedin.

Son dakika Başkan Erdoğan'dan flaş çıkış: Kalemini kırarız |Video SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: KALEMİNİ KIRARIZ |VİDEO

BİZİ ESKİ CUMHURBAŞKANI ARADI...

Bizi eski aradı, dedim ki keşke benim yerimde olsaydınız. Siz bankaların nasıl battığını biliyorsunuz, dedim ki biz de kasayı boşaltamayaız ve tabi işin başından itibaren Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi. Ülker grubu bizim verdiğimiz desteklerle ilgili bunu açık ve net bir şekilde söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitedir. Türkiye'nin en büyük üniversitelerindendir. Şimdi diyorlar ki Marmara Üniversitesi tüm borçları ödesin ve mütevelliyi de bırakmayız diyorlar. Biz ne oradaki akademisyenlerin ne de öğrencilerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde buradaki uygulama gibi bir uygulama yok. Çok da teferruata girmek istemiyorum burada Halkbank'ın adeta bir dolandırılması söz konusudur.

KİMİN ELİ KİMİ CEBİNDE BELLİ DEĞİL

Burası 2,5 milyar değerinde bir yer. Bunu bila bedel devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi. Hani dürüstsünüz? Dürüstlüğünüz bu ise bu ülke batmış. Allah bizi bu duruma düşürmesin.

Bu konuyla ilgili kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu işi Danıştay'a müracaatını yapan da CHP'ye yakın olan mimar ve mühendisler odasıdır. Şu anda bunları ziyaret edenler kim CHP'nin parti sözcüleri genel başkan yardımcıları. Kimin eli kimi cebinde belli değil.

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