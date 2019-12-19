Son dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü! Çatışma anı kamerada...

Son dakika haberine göre...Rusya'nın başkenti Moskova'da Federal Güvenlik Servisi yakınında çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. İlk bilgilere göre Federal Güvenlik binası yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

KALAŞNİKOFLA SALDIRDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, henüz kimliği belirsiz bir saldırganın Kalaşnikof marka tüfekle ateş açtığını belirtti. Çevredeki insanların panik ve korku içerisimnde kaçıştığı saldırıda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yerel kaynaklar saldırıda yaşamlarını yitirenlerin güvenlik görevlisi olduğu yönünde bilgi paylaştı.

BÜYÜK PANİK

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeyi ablukaya alırken araç ve yaya trafiğine kapattı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, insanların silah seslerini duyduktan sonra panik ve korku içinde kaçtıkları görüldü.

ÇATIŞMA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ'NİN RESEPSİYONUNDA BAŞLADI

Medyada yer alan bazı haberlerde silah seslerinin FSB merkezinin resepsiyonunda başladığı daha sonra silahlı bir kişinin kaçarak bir binaya saklandığı bilgisi de yer alıyor.