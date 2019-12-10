Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Şehir Üniversitesi’nde saklanan gerçekler
Şehir Üniversitesi üzerinden siyasi rant peşine düşenlerin tezgahını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Halkbank'ın dolandırılması söz konusu, Mülkiyet devri yapılmış. Türkiye'de daha önce böyle bir şey yok." diyerek bozdu. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü söylediği ve gündeme damga vuran sözlerinin ardından Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür yazısında, Şehir Üniversitesi üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya kalkanların sakladığı gerçekleri bir bir ortaya koydu.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yazısından öne çıkan başlıklar:
Son dönemde "mağduriyet" üzerinden siyaset yapmak moda oldu. Eğreti dursa da birçok yeni siyasi aktör, zaman zaman "engelleniyoruz" gibi iddialarla haber olmaya çalıştı. Bir kısmı oldu da. Ama dikkat edin hiçbiri yeni bir siyasi çıkışla tartışılmadı.
GÜNDEME TAŞIYAN YİNE SİYASETLERİ DEĞİL...
Hâlâ da ekonomiden dış politikaya, ortaya çıkan siyasi aktörlerin hiçbiri CHP'nin "Ekonomide batıyoruz veya Akdeniz'de ne işimiz var" tezinin ötesine geçmiş değil.
Şimdi bu muhalefet aklını, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve çevresi de kullanıyor. Yeni bir parti için yola çıkarken onları gündeme taşıyan yine siyasetleri değil, bir vakıf üniversitesindeki uygulamaları.
SİYASET ÜRETEMEYENLERİN SIĞINDIĞI...
Günlerdir Şehir Üniversitesi efsanesi üzerinden bir rüzgar estiriliyor. Partinin kurucularından olacağı söylenen bir yazar, gözünü karartarak şöyle bile yazabiliyor;
"Konu, İstanbul Şehir Üniversitesi'ni batırmaya yönelik hamle..."
Hayret, bu üniversite batırılırsa Davutoğlu parti kurmaktan vaz mı geçecek? Ya da batmazsa o üniversite iktidar yolunu mu açacak? Bu yaklaşım, siyaset üretemeyenlerin sığındığı klasik argümanların ötesine geçmiyor ve gerçeği de yansıtmıyor.
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