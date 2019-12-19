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Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
TÜRKİYE-İRAN-MALEZYA ARASINDA ANLAŞMA!

Zirvesi'nin " ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Başkan , Başbakanı Mahathir Muhammed ve bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İran-Malezya hükümetleri arasında  iyi niyet anlaşması imzalandı.

Başkan , Zirvesi'nin " ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Türkiye-İran- hükümetleri arasında düzenlenen iyi niyet anlaşması imza törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, ile bir araya geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SERT ÇIKTI: BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ
Başkan Erdoğan Kuala Lumpur'da sergi alanını gezdi BAŞKAN ERDOĞAN KUALA LUMPUR'DA SERGİ ALANINI GEZDİ
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ruhani ile Malezya'da görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE MALEZYA'DA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan: Mülteci şehriyle tarihe geçeceğiz BAŞKAN ERDOĞAN: MÜLTECİ ŞEHRİYLE TARİHE GEÇECEĞİZ

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