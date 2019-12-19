19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

HDP önündeki eylemde 108'inci gün... Aile sayısı 61 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
ANNELERİN DİRENİŞİ! AİLE SAYISI YÜKSELİYOR

'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 108'inci günde 61'e yükseldi. (49), 3 yıl önce yaşadığı 'dan kaçırılan oğlu (26) için 'dan gelerek, oturma eylemine katıldı. Anne Bilgili, "Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" dedi.

, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in 'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

AİLE SAYISI, 61'E YÜKSELDİ

Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ederken, oğlu için 'dan gelen ile aile sayısı, 61'e yükseldi.

'KÜRT DİYORLAR AMA..."

İlk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı 'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını anlatan Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi gösetereceğim " dedi. Bilgili, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Üç yıldır haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Almanya'daki dernekten haber almış babası, çocuğumuz PKK'nın elinde. Kürt diyorlar ama en büyük darbeyi Kürtlere vuruyorlar. Çocukları zorla kaçırdılar, onları kandırıyorlar. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" diye konuştu.

Anne Necibe Çiftçi isyan etti: HDP'lilerin ne dini ne de imanı var ANNE NECİBE ÇİFTÇİ İSYAN ETTİ: HDP'LİLERİN NE DİNİ NE DE İMANI VAR
Diyarbakır annelerinden HDP'li vekillere tepki DİYARBAKIR ANNELERİNDEN HDP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN