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Son dakika: Başkan Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
ERDOĞAN SERT ÇIKTI: BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ

Son dakika... Başkan , 'da konuştu. Erdoğan, "Şu anda 'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi. Öte yandan 'deki güvenli bölgeyle ilgili konuşan Erdoğan, "Lafta konuşuyorlar ama destek vermiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Başkan Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda 'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SERT ÇIKTI: BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ




"LAFTA KONUŞUYORLAR AMA DESTEK VERMİYORLAR"

Öte yandan Erdoğan, " inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." şeklinde konuştu.



"BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ"

Başkan Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerine yer verdi.

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