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Enerji kimlik belgesi olmayanlar dikkat! Alım-satım yapamayacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! EV SAHİBİ VE KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR

ve , 1 Ocak 2020 itibarıyla enerji kimlik belgesi olmayan bina ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama yapılamayacağını açıkladı.

ve , 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

DETAYLAR YER VERİLDİ

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

"ENERJİ KİMLİK BELGESİ" ŞARTI

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.

Belgeyi almayanlar evini satamayacak! 1 Ocak'ta başlıyor... Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır? BELGEYİ ALMAYANLAR EVİNİ SATAMAYACAK! 1 OCAK'TA BAŞLIYOR... ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
Son 2 hafta! Bu belgeyi almayan evini satamaz! Enerji Kimlik Belgesi nereden, nasıl alınır? SON 2 HAFTA! BU BELGEYİ ALMAYAN EVİNİ SATAMAZ! ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

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