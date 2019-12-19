"100 Bin Sosyal Konut" projesine başvuru 130 bine ulaştı

Gelen son dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 Bin Sosyal Konut" projesine başvuranların sayısının 130 bine ulaştığını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konut kapsamında düzenlenen inşaat faaliyetleri değerlendirme toplantısında TOKİ proje yüklenicileri ve müşavirleriyle bir araya geldi.

"857 BİN KONUT ÜRETTİK"

Toplantıda konuşan Kurum, TOKİ Başkanlığı ile birlikte 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar TL yatırımla 857 bin konut ürettiklerini belirterek, 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm inşa ettiklerini vurguladı.

"SOSYAL DONATILARIN İNŞASI DEVAM EDİYOR"

2019 yılında kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil tüm projeler için yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik. 42 bin 161 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen 317 şantiyemizde yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam ediyor" diye konuştu.

"130 BİN VATANDAŞ BAŞVURDU"

Konutların başvuru sürecini başlattıklarını aktaran Kurum, üç gün içinde 100 bin konut için 130 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ifade etti.