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Anne Necibe Çiftçi isyan etti: HDP'lilerin ne dini ne de imanı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
HDP'LİLERİN NE DİNİ NE DE İMANI VAR

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 107'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki annelerden HDP’lilere sert tepki göstererek, "Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, HDP’lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var" dedi.

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 107'inci gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren annelerden , 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat Çifti için 'nin ilçesinden oturma eylemine katıldığını söyledi.



Çiftçi, "Bugün 107 gündür biz buradayız. 700 yılda geçse biz burayı terk edip gitmeyeceğiz. Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, bu HDP'lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var. Onların biraz şerefleri olsaydı bir gün gelip bu çadırın kapısına 'Siz burada neden oturmuşsunuz, derdiniz nedir' diye sorarlardı, bize hiçbir şey sormadılar" diye konuştu.

"BİZ TEK BAYRAK İSTİYORUZ"

Bir çocuğunun dağa kaçırıldığını diğer çocuğunun ise hunharca şehit edildiğini aktaran acılı anne, "Biz şu anda burada oturuyoruz. Benim bir çocuğumu dağa kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler. Biz Cumhuriyeti'nin bayrağı altında yaşıyoruz ve biz tek bayrak istiyoruz. Allah'ın izniyle ve devletimizin gücü ile inşallah biz çocuklarımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu.

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Vatandaş Vatandaş

Rojhatı gördün dinden bahsedersiniz isim arapça değil müslüman lıktan bahsedersiniz müslüman devletine milletine asi olmaz isim uyduruk geninize baksalar ermeni ve hristiyan dönmeleri kriptoları hariç öz be öz saf Türk çıkarsınız Allah Allah adamı beter etmesin .

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 18.12.2019 12:30
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