18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Urla Belediyesi Twitter hesabını korumaya aldı! Tweet silme operasyonu mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
CHP'Lİ BELEDİYEDE TWİTTER OPERASYONU! DÜKKANI KAPATTILAR

Başkanı ’un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. ’nin; sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabının korumaya alındığı gözlendi. kullanıcıları, hesap korumaya alındığı gerekçesiyle Urla Belediyesi’nin paylaşımlarını göremiyor.

kullanıcıları 'nin hesabı koruma altına almasını eleştirdi ve "Kamu kurumu olan belediye hesabını korumaya altına alamaz" dediler. Urla Belediyesi'nin Twitter hesabını korumaya almasına tepkiler şöyle:

"Kamu kurumu! Hesabı kapatmak ne demek? Tribiniz kime! Rahatsız oluyorsanız hesabı komple kapattın @urlabelediyesi İçinden geçilen sürecin kurumsal kimlikle ne alakası var?

"Urla Belediyesi'nin @urlabelediyesi twitter hesabı da mı tutuklu."

"Tweet silme çalışması.."

"Urla Belediyesi kepengi indirmiş... Bunlar nasıl ciddiyetsizler... Bunlardan memlekete hayır mı gelir, ne kamu kurumu bilirler, ne ağırlık bilirler..."

"Sevgili CHP'liler. Tweet silme çalışmamızda dolayı belli bir süre belediyemiz hizmet veremeyecektir…"

"Belediyenin hesabı kilitlenir mi ? @urlabelediyesi Geçen haftaki Atatürk heykeli diye yaptıkları ne oldugu belli olmayan şeyin cezası hep bunlar :)

"Urla belediyesi dükkanı kilitlemiş."

"Urla Belediyesi hesabı kilitlemiş :)"

"Hayaller şeffaf belediyecilik, hayatlar FETÖ'den kilitli Urla Belediyesi :))"

OĞUZ, FETÖ ÜYESİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Başkanı , Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında savcıya
ifade verdi.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı.

Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde 'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

Sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları:


Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ’den sabıkalı URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ FETÖ’DEN SABIKALI
FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz'un ifadesi ortaya çıktı FETÖ'DEN TUTUKLANAN CHP'Lİ URLA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli? CHP’Lİ URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR? İBRAHİM BURAK OĞUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN