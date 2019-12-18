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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, Doğa Koleji açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
BAKAN SELÇUK'TAN, DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Gelen son dakika bilgisine göre;  Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş alamayan öğretmenlerin derse girmediği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim. Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum." dedi.

Öğretmenlerin maaşını aylardır ödeyemeyen ile ilgili bugün iki ayrı satış iddiası ortaya atılmışken, gözler sürecin takipçisi olduğunu daha önce ilan eden Bakanlığı'na çevrildi. Bugün Doğa Koleji'nde çocukları eğitim gören ailelerle görüşeceğini ve ardından açıklama yapacağını duyuran Bakan Selçuk, görüşme sonrası bir basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması |Video MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN SON DAKİKA DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI |VİDEO

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Bu süreci en başından beri çok yakından takip ediyoruz. her türlü ihtimale karşı da tedbirimizi almış durumdayız. Gerekirse tüm öğrencilerimizi resmi okullara yerleştirme konusunda planlarımız hazır. Özel okul temsilcileriyle de defalarca toplantı yapıp ihtimalleri değerlendirdik. Sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Fakat bunun sonucunda öğretmenlerin ve diğer kişilerin çok büyük sorunlarla karşılaşacağı çok açık. Öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.

TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Satış ve devre dair çalışmaların çok etkin şekilde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın zamanda satışın gerçekleşmesine yönelik gereken tedbirleri alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu tamamlanması olup kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim.

VELİLERE ÇAĞRI YAPTI

Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum. Bu tür sorunların yaşanmaması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ayrı çalışmalarımız da var. 5580 sayılı kanunda gerekli düzenleme yapılarak kurumlardan açılışta mali teminat ve en az sermaye şartı ve özel okul sahiplerinin sadece eğitimle uğraşması konusunda çalışmalarımızı açıklamıştık. Bu konuyu daha da netleştirmek istiyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin bir an önce gelmesini ümit ediyoruz. Bunun olmaması halinde de ilgili tüm bireyler emin olsun biz bununla ilgili A, B ve C planı konusunda her türlü hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımız hazır.

FAKAT BİZİM İÇİN ÇOCUK VE ÖĞRETMENLERİMİZ...

(Bugün çıkan satışa ilişkin haberlere yönelik) Biz somut olaylara bakarız. MEB'in yetki ve sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetini sonlandırmakla sınırlı. Fakat bizim için çocuk ve öğretmenlerimiz söz konusu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takip ediyoruz. "

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