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İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
İTÜ VAKFI'NDAN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. Vakfı, ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş alamayan öğretmenlerin derse girmediği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim. Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, Doğa Koleji açıklaması MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN, DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI
Doğa Koleji'nde, öğretmenler iş bıraktı DOĞA KOLEJİ'NDE, ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI
Doğa Koleji'nde beklenen açıklama ertelendi DOĞA KOLEJİ'NDE BEKLENEN AÇIKLAMA ERTELENDİ

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