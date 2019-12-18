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Bitlis Tatvan'da vatandaşlar Mehmetçik'i operasyona dualarla uğurladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
VATANDAŞLAR MEHMETÇİK'İ OPERASYONA DUALARLA UĞURLADI!

'in ilçesinde "Kıran-8 '' operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında ve illerinde başlatılan ''Kıran-8 '' operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyonda katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başladı KIRAN-8 SEHİ ORMANLARI OPERASYONU BAŞLADI

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