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CHP'li başkana FETÖ tutuklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
CHP'Lİ BAŞKANA FETÖ TUTUKLAMASI

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'den tutuklandı.

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