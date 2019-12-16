CHP'li başkana FETÖ tutuklaması
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı.
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