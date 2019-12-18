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Melih Altınok yazdı: Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
KILIÇDAROĞLU, DOĞU AKDENİZ'DE İTİLAF DEVLETLERİNİN YANINDA SAF TUTUYOR

Sabah Gazetesi yazarlarından , ’nin ’deki çıkarları için ile yapılan anlaşmaya tepki gösteren Genel Başkanı ’nu bugünkü köşesine taşıdı. Türkiye'nin hamlesine ve milletin lehine olan tüm politikalara karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösteren Melih Altınok, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "itilaf devletlerinin" yanında saf tutuyor” diye yazdı. Öte yandan ’ün dünkü yazısındaki "Acaba Türkiye, Libya'ya asker gönderirken bu keskin nişancıların, ağır topların ve Sukhoi'lerin Mehmetçiğe karşı kullanılmayacağı konusunda bir garanti aldı mı?" sözlerini de hatırlatan Altınok, “Bu "tehditleri" bir yerlerden hatırlıyoruz değil mi?” dedi." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok'un Kemal Kılıçdaroğlu ve Ertuğrul Özkök'ü eleştiri yağmuruna tuttuğu "Hiç yabancı gelmiyor" başlıklı yazısının tamamı...

Lideri dün yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikasına destek verdi.

"... Libya ve Suriye'deki krizlere tepkisiz ve hareketsiz kalındığı takdirde jeopolitik riskler ithal edilmiş olacak, Anadolu coğrafyası tehlikeye atılacaktır. İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır."

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

Bahçeli, bu perspektife sahip iktidarın karşısında yer alanları ise şu sözlerle hedef aldı:

"'nin karşısında inşa ve ihata edilmiş şer ve şiddet bloku hem kalabalık hem de karanlık mahiyettedir. İç siyasette artan tansiyonla birlikte uluslararası ilişkilerde yoğunlaşan gerilim ve yaptırım tehditleri ülkemizin içine alınmak istendiği kaotik yapıyı gözler önüne sermektedir... Dünya yeniden kurulurken, haritalar yeni baştan çizilirken ülkemizin önünü kesmek, milli bekaya kast etmek için alenen devreye girenlerin ne oldukları, neye hizmet ettikleri, nereye ulaşmak istedikleri esasen bellidir."



(Fotoğrafta Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok)

***

Devlet Bahçeli'nin sözlerinin muhataplarını hepimiz biliyoruz.

söylemleriyle yola çıkan, hedefleri de iktidardan olmaktan ziyade iktidardan kıl kopartmak olan malum çevreler üzerinde durmak vakit kaybından başka bir şey değil.

Ancak, ülkede ana muhalefeti pozisyonunda olan için böyle bir lüksümüz yok.

Zira Cumhuriyetin kurucu partisinin başındaki isim olan Türkiye'nin politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "itilaf devletlerinin" yanında saf tutuyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye hükümetinin, Libya'daki meşru aktörlerle yaptığı ve ülkenin çıkarına olan anlaşmadan doğan haklarını Yunanistan'dan bile daha ateşli şekilde reddediyor.

***

Kemal Bey'in "Libya'da ne işimiz" çıkışını teorize etmekse, yıllarca her demokratik talebi "mütareke basını" diye yaftalayanlara kalıyor.
Aydın Doğan'ın hayaleti gibi Hürriyet'te dolaşan Ertuğrul Özkök o günleri çabuk unutanlardan... Geçen şu satırları kaleme almıştı.
"Acaba Türkiye, Libya'ya asker gönderirken bu keskin nişancıların, ağır topların ve Sukhoi'lerin Mehmetçiğe karşı kullanılmayacağı konusunda bir garanti aldı mı?"
Bu "tehditleri" bir yerlerden hatırlıyoruz değil mi?

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MURAT MURAT

Türkiye artık karşılayıp teröristleri yok eden değil yerine gidip orda yok eden bir ülke. tabi kılıçtaroğlu sen bunu anlıyamassın.

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cevapla 18.12.2019 11:17
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