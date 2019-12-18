18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
İZMİR MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU!

Son dakika haberine göre; merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, , Aydın, ve 'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN