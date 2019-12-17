Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir öldürüldü

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mardin-Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." bilgileri paylaşıldı.