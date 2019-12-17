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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
AÇIKLAMA AZ ÖNCE GELDİ! PKK'LI AZILI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'in ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 'de yer alan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "- kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı olduğu tespit edilmiştir." bilgileri paylaşıldı.

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