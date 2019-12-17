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Başkan Erdoğan Cenevre'de Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ofisi'nde 1. 'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Başkan , ile görüştü.

Ofisi'nde 1. 'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Başkan , ile görüştü.

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