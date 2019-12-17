Başkan Erdoğan Cenevre'de Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
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