Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Halk TV'nin satışı ve CHP'deki ilginç bağlantıları kaleme aldı
Halk TV'yi alan iş adamının CHP'li Cafer Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen olduğu ve söz konusu isimlerin dikkat çeken ilişkileri deşifre oldu. İste Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP kanadında yaşanan ilginç gelişmelerden biri olan Halk TV satışını kaleme alırken satış operasyonundaki dikkat çeken bağlantıları bir bir sıraladı.
İşte Sabah Gazetesi Mahmut Övür'ün dikkat çeken yazısından öne çıkan başlıklar:
YOL AYRIMINA DÖNÜŞÜR MÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Siyasette sadece AK Parti çevresinde değil CHP çevresinde de ciddi bir hareketlilik var. Klasik CHP'liler, ulusalcı Kemalistler, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çevresiyle ilişkisinden ve HDP aşkından bir hayli rahatsızlar. Bu rahatsızlık siyasi bir yol ayrımına dönüşür mü henüz belli değil. Ancak, Muharrem İnce'ye yönelik Sözcü gazetesi üzerinden başlatılan itibarsızlaştırma projesi ve Yılmaz Ateş'in kendisini de katarak, "Partimizi FETÖ'ye teslim ettik" açıklamasının ihraçla sonuçlanması çok şeye gebe.
İLİŞKİLERİ BİR HAYLİ İLGİNÇ
Her an her şey olabilir. CHP kaynıyor. CHP'li siyasi aktörlerin AK Parti içinden çıkıp partileşen "AKP'lileri" büyük bir iştahla gündemde tutmaları hayra alamet değil. Bunun amacı belli; içerideki kaynamayı durdurmak.
Bunun başarılı olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama CHP'nin yayın organı olarak bilinen Halk TV'de olup bitenler yeni bir fırtınanın işaret fişeği olarak yorumlanıyor. Halk TV, Deniz Baykal'ın kurduğu ve sahip olduğu bir televizyon. Şanlıurfa Milletvekili ve CHP'nin Baykal döneminde saymanı olan Mahmut Yıldız'ın ciddi emek vererek kurduğu söylenen bu televizyonun 2 milyon dolara satıldığı konuşuluyor.
Bu durumun CHP içindeki kaynamayla da yakından ilişkili olduğu söyleniyor. Söyleniyor çünkü alan isimle, parayı veren ismin CHP'yle ilişkileri bir hayli ilginç.
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