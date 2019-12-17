17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara’da dev operasyon! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ANKARA’DA DEV OPERASYON!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon başlatıldı.

171 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen ve 7'si yurt dışında olan 260 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASINA ÖNEM VERİLDİ

Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekipleri, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını araştırdı. Söz konusu uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan şüpheliler arasında "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CHP'li başkana FETÖ tutuklaması CHP'Lİ BAŞKANA FETÖ TUTUKLAMASI
Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı CEZAEVİNDEKİ FETÖ ÜYESİNE AİHM DE İNANMADI
FETÖ soruşturmasında 26 şüpheli için yakalama kararı FETÖ SORUŞTURMASINDA 26 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN